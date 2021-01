Nawalny: "Palast zeigt Putins Bunkermentalität"

Auch aus dem Gefängnis attackiert Alexej Nawalny die russische Staatsmacht. Die reagiert fahrig, mit juristischen und propagandistischen Peinlichkeiten.

Die Luftaufnahmen sind monumental. Zwischen Ziergärten, Skulpturengalerien und Weinbergen erhebt sich der Palast über dem Schwarzen Meer, 17.700 Quadratmeter Neoklassizismus, am Eingangstor thront ein gekrönter Doppeladler, das Wappen des russischen Zaren. Ein Neubau-Versailles, so Alexej Nawalny, das Wladimir Putin persönlich gehöre. Der inzwischen in Moskau in U-Haft sitzende Oppositionelle moderierte den 110-Minuten-Film über den vermeintlichen Palast des russischen Präsidenten noch selbst. Und er rechnete vor, dass die XL-Luxusresidenz unweit des südrussischen Badeortes Gelendschik mindestens 1,2 Milliarden Euro gekostet habe.



...