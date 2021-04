Nawalnys Stiftung unter Extremismus-Verdacht

Die Anti-Korruptions-Stiftung des in einem Straflager inhaftierten Kreml-Gegners Alexej Nawalny sieht sich neuen Ermittlungen der Behörden ausgesetzt. Dabei gehe es um den Verdacht extremistischer Aktivitäten, sagte Nawalnys Mitarbeiter Iwan Schdanow in einem Video in der Nacht auf Freitag. "Es ist offensichtlich, dass sie etwas vorbereiten. Das ist wieder so eine Gemeinheit."

SN/APA (AFP)/KIRILL KUDRYAVTSEV Nawalny selbst trat in den Hungerstreik