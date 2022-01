Nordirland gedenkt des "Bloody Sunday" vor 50 Jahren

50 Jahre nach dem "Bloody Sunday" hat Nordirland am Sonntag eines der schlimmsten Kapitel im jahrzehntelangen Konflikt in der britischen Provinz gedacht. Am 30. Jänner 1972 hatten Soldaten eines britischen Fallschirmjägerbataillons auf Teilnehmer eines katholischen Bürgerrechtsmarsches in Derry geschossen, 13 Menschen wurden getötet. Hunderte, darunter auch Angehörige der Opfer, folgten am Vormittag schweigend den Spuren des damaligen Marsches.

SN/APA/AFP/PAUL FAITH Gedenken an die Opfer des "Bloody Sunday"