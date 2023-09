Nordkorea verankert nukleare Aufrüstung in der Verfassung

Nordkorea hat eine Politik der atomaren Aufrüstung in seiner sozialistischen Verfassung verankert. Einen entsprechenden Verfassungszusatz beschloss die Oberste Volksversammlung, Nordkoreas machtloses Parlament, bei einer Sitzung in dieser Woche in Pjöngjang, wie Staatsmedien am Donnerstag berichteten. Machthaber Kim Jong-un bezeichnete demnach in einer Rede die Stärkung der Nuklearstreitmacht als Grundgedanke der nordkoreanischen Politik.

Atomwaffen gelten für Kim als Überlebensgarantie