Nordkorea: Erfolgreicher Test neuartiger Marschflugkörper

Die selbst erklärte Atommacht Nordkorea hat eigenen Angaben zufolge erfolgreich neuartige Marschflugkörper mit großer Reichweite getestet. Die Akademie für Verteidigungswissenschaft habe die Tests am Wochenende durchgeführt, berichteten die Staatsmedien am Montag. Es handle sich um eine "strategische Waffe von großer Bedeutung". Nordkorea deutete damit laut Beobachtern an, dass der neue Lenkflugkörper auch das Potenzial habe, Atomsprengköpfe zu befördern.

SN/ap/kcna via kns Feuer frei – Nordkorea übt einmal mehr den scharfen Schuss. Die Regierung in Pjöngjang veröffentlichte Montagfrüh diese Fotos von Tests am Wochenende.