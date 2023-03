Nordkorea feuerte ballistische Raketen ab

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben am Montag erneut ballistische Raketen abgefeuert. Die Regierung in Pjöngjang feuerte um 7:47 Uhr (Ortszeit) aus der Provinz Nord-Hwanghae zwei ballistische Raketen auf das Meer vor seiner Ostküste ab, teilte das südkoreanische Militär am Montag mit. In den vergangenen Wochen hatte Nordkorea eine Reihe von Raketen abgefeuert und nach eigenen Angaben auch eine nukleare Unterwasser-Drohne getestet.

BILD: SN/APA (AFP)/THEMENBILD/STR Die Rakete wurde in Richtung des japanischen Meeres gelenkt