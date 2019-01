Nordkorea kündigt "Parlamentswahlen" im März an

Die kommunistische Führung in Nordkorea hat zum zweiten Mal seit der Machtübernahme von Kim Jong-un vor sieben Jahren zu "Parlamentswahlen" aufgerufen. Die Wahl von Abgeordneten solle nach dem Beschluss des Präsidiums der Obersten Volksversammlung am 10. März stattfinden, berichteten die Staatsmedien am Mittwoch. Weitere Details wurden nicht genannt.

SN/APA (AFP)/KIM WON JIN Ob die Parlamentswahlen Veränderungen bringen werden?