Nordkoreas Kim zu Treffen mit Xi nach China gereist

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un ist südkoreanischen Medienberichten zufolge am Montag zu Gesprächen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping nach China gereist. Ein nordkoreanischer Zug mit vermutlich einem hochrangigen Vertreter des Staates habe die Grenze zu China passiert, meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap.

In der südkoreanischen Zeitung "Hankyoreh" hieß es, Kim sei auf dem Weg nach Peking zu einem Treffen mit Xi. China ist der wichtigste diplomatische und wirtschaftliche Verbündete Nordkoreas. Im vergangenen Jahr war Kim, der 2018 auch US-Präsident Donald Trump und den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in traf, dreimal zu Gesprächen mit Xi in China. Diplomaten werteten die neuerliche Reise nach China als Indiz dafür, dass weitere Treffen Kims mit Trump und Moon in Kürze anstehen könnten. Trump hatte vergangene Woche erklärt, er gehe von einem neuen Treffen mit Kim "in nicht zu ferner Zukunft" aus.

Quelle: Apa/Ag.