Norwegische Gedenkstätte für Utøya-Opfer eröffnet

Am Fähranleger zur Insel Utøya ist in Norwegen die nationale Gedenkstätte für die 77 Todesopfer der Terroranschläge vom 22. Juli 2011 eröffnet worden. Der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre sagte am Samstag sichtlich bewegt bei der Zeremonie, er hoffe, das Mahnmal werde dazu beitragen, dass künftige Generationen von der dunklen Geschichte lernen könnten.

SN/APA/AFP/LISE ASERUD 77 Bronzesäulen erinnern an die 77 Todesopfer des Terroranschlages