Österreich vor Teilnahme an Initiative zu Luftraumabwehr

Österreich hat einen großen Schritt in Richtung der Teilnahme an der sogenannten Sky Shield Initiative, also dem gemeinsamen geplanten Luftabwehrsystem europäischer Länder, gemacht. "Es freuen sich alle sehr, dass Österreich mit dabei sein wird", teilte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) nach einem Gespräch mit ihrem deutschen Amtskollegen Boris Pistorius der APA am Rande eines EU-Treffens Montag mit. Im Juli soll die Teilnahme unter Dach und Fach gebracht werden.

Tanner will Teilnahme in Einklang mit der Neutralität bringen