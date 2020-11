Ohne Senat wird Regieren in Washington schwierig

Warum es für die Demokraten bestenfalls ein Gleichstand wird - und die Entscheidung darüber erst im Jänner nächsten Jahres fällt.

Ohne Unterstützung durch den Kongress steht jeder US- Präsident auf ziemlich verlorenem Posten. Das musste Barack Obama schmerzlich erfahren, das ging Donald Trump in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit nicht anders, und das droht nun Joe Biden von Anbeginn an - außer der zuletzt so viel beachtete Bundesstaat Georgia rettet ihn.

Die Demokraten konnten zwar ihre Mehrheit im Repräsentanten haus verteidigen. Die erste Kammer des US-Parlaments hat 435 Abgeordnete, die sich je nach Bevölkerungszahl auf die Bundesstaaten verteilen. ...