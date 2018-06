Organisationsgründung gegen Missbrauch in der Kirche

Eine in dieser Woche in Genf gegründete Organisation "End Clergy Abuse" ("Missbrauch durch Kleriker beenden", ECA) will künftig den Druck auf die katholische Kirche erhöhen, noch stärker gegen Missbrauch vorzugehen. Die Kirche müsse dazu gebracht werden, "strukturelle Mechanismen abzuschaffen, die den Missbrauch ermöglichen", sagte Gründungsmitglied Peter Saunders laut Kathpress.

SN/APA (AFP/KEYSTONE)/MARTIAL TREZZ Gründungsmitglied Saunders will strukturelle Mechanismen abschaffen