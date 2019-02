Papst entließ früheren Erzbischof aus Priesteramt

Papst Franziskus hat den früheren Erzbischof von Washington, Theodore McCarrick, aus dem Priesteramt entlassen. Der 88-Jährige sei in einer Untersuchung der Glaubenskongregation des Vatikans des sexuellen Fehlverhaltens mit Minderjährigen und Erwachsenen schuldig befunden worden, hieß es am Samstag in einer Mitteilung. Erschwerend komme der Umstand des Machtmissbrauchs hinzu.

SN/APA (AFP)/JOHANNES EISELE Schwere Vorwürfe gegen McCarrick