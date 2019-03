Papst fordert in Marokko legale Wege für Migranten

Bei einem Treffen mit Flüchtlingen in Marokko hat Papst Franziskus mehr Möglichkeiten für eine legale Migration gefordert. Migranten und Flüchtlingen müssten breitere Möglichkeiten für eine sichere und legale Einreise in die Zielländer angeboten werden, sagte er am Samstagabend während seines zweitägigen Besuchs in Marokko. "Ihr seid keine Außenseiter, ihr seid in der Herzmitte der Kirche."

SN/APA (AFP)/ALBERTO PIZZOLI Papst Franziskus traf Flüchtlinge in Caritas-Zentrum in Rabat