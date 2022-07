Papst Franziskus in Kanada: "Die Kirche kniet nieder und bittet um Vergebung"

Bei seinem Besuch in Kanada bat Papst Franziskus bei den Indigenen für vergangenes Unrecht und Leid um Vergebung. Diese nahmen die Entschuldigung mit gemischten Gefühlen entgegen.

Als Chief Marie-Anne Day Walker-Pelletier vor ein paar Monaten in Rom den Papst besuchte, brachte sie ihm aus Kanada zwei Paar kleine Kinderschuhe mit. Die handgefertigten Mokassins aus Leder sollten Franziskus stets daran erinnern, dass in den berüchtigten Residential Schools in Kanada unter der Aufsicht der Kirche viele indigene Kinder starben und nie zu ihren Familien zurückkehrten.

Die Häuptlingsfrau aus Saskatchewan übergab die Mokassins in der Hoffnung, sie irgendwann wieder zurückzubekommen. Und zwar dann, wenn eine mahnende Erinnerung ...