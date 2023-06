Papst Franziskus muss sich Bauch-OP unterziehen

Papst Franziskus muss sich am heutigen Mittwoch einer Operation unter Vollnarkose unterziehen. Nach der Generalaudienz am Mittwoch verließ der Papst den Vatikan und wurde in die Agostino-Gemelli-Poliklinik eingeliefert, in der er sich am Dienstag Kontrolluntersuchungen unterzogen hatte, berichtete Vatikan-Pressesprecher Matteo Bruni. Der 86-jährige Pontifex soll einer Operation bei geöffneter Bauchdecke unterzogen werden, um einen Darmverschluss abzuwenden.

BILD: SN/APA (AFP) Papst Franziskus.