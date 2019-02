Papst küsste Missbrauchsopfer aus Polen die Hand

Polnische Opfer von Missbrauch in der Kirche haben Papst Franziskus am Mittwoch einen Bericht über die Vertuschung entsprechender Taten in ihrem Land übergeben. Der Papst habe sich sehr betroffen gezeigt und zum Dank dem Sprecher der Gruppe, Marek Lisinski, die Hand geküsst, berichtete dieser später vor Journalisten, wie Kathpress meldet.

SN/APA (AFP)/VINCENZO PINTO Papst Franziskus steht vor einer heiklen Aufgabe