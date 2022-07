Papst tritt Bußreise nach Kanada an: "Es ist leicht, erst jetzt zu kommen"

Jahrzehntelang wurden in Kanada indigene Kinder ihren Herkunftsfamilien entrissen, in von der katholischen Kirche geführten Heimen waren sie Misshandlung ausgesetzt. Nun versucht Papst Franziskus die Versöhnung.

Es ist eines der düstersten Kapitel in der Geschichte Kanadas: Über einhundert Jahre lang steckte die Regierung nach offiziellen Schätzungen mehr als 150.000 Ureinwohnerkinder in Zwangsinternate. Sie sollten in der weißen Gesellschaft assimiliert und ihre indigene Kultur ausgelöscht werden. Die letzte der berüchtigten "Residential Schools" schloss erst 1996.

Für viele indigene Kinder waren die Schulen, die vom Staat finanziert und von den Kirchen betrieben wurden, schreckliche Orte. Meist wurden die Kinder von ihren Eltern getrennt, indigene Sprachen waren ...