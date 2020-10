Polen: Trzaskowski fordert PiS mit neuer Bewegung heraus

Der Warschauer Bürgermeister und ehemalige Oppositionskandidat bei der polnischen Präsidentenwahl, Rafal Trzaskowski, hat eine neue politische Bewegung gegründet. Er will damit die Vorherrschaft der nationalkonservativen Regierungspartei PiS brechen. Die Bewegung solle "Gemeinsames Polen" heißen, sagte Trzaskowski am Samstag bei der Gründungsveranstaltung seiner Initiative. Wegen der Corona-Pandemie fand das Treffen nur virtuell per Video-Übertragung statt.

SN/APA/AFP (Archiv)/JANEK SKARZYNSK Rafal Trzaskowski brachte PiS schon bei Präsidentenwahl ins Schwitzen