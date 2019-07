Präsidentenwahl in Tunesien wird um zwei Monate vorgezogen

Nach dem Tod des tunesischen Präsidenten Beji Caid Essebsi wird die Wahl eines neuen Staatsoberhauptes in dem nordafrikanischen Land um zwei Monate vorgezogen. Über den neuen Staatschef sollen die Wähler am 15. September abstimmen, wie die unabhängige Wahlkommission am Donnerstagabend nach einer Dringlichkeitssitzung in Tunis mitteilte.

SN/APA (Archiv/AFP)/SLIM ABID Der tunesische Staatschef verstarb im Alter von 92 Jahren