Protest und Randale zum Weltfrauentag in Lateinamerika

In mehreren Ländern Lateinamerikas sind am Weltfrauentag Tausende Frauen auf die Straße gegangen. Oft in Lila - einer traditionell von Frauenbewegungen genutzten Farbe - gekleidet, marschierten sie am Montag in Stadtzentren und Regierungsvierteln vor allem gegen Gewalt gegen Frauen. Mancherorts kam es zu Randalen und Auseinandersetzungen mit der Polizei.

SN/APA/AFP/MARTIN BERNETTI Kundegebung zum Weltfrauentag in Chile