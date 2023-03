Proteste in Frankreich nach Beschluss von Pensionsreform

Nach der Verabschiedung der umstrittenen Pensionsreform ist es in Frankreich am Montagabend landesweit zu Protesten gekommen. Allein in Paris nahm die Polizei nach eigenen Angaben rund 170 Menschen vorläufig fest. Die Regierung hatte zuvor zwei Misstrauensanträge überstanden, wodurch die Reform, die die Anhebung des Pensionsalters von 62 auf 64 Jahre vorsieht, als angenommen gilt.

BILD: SN/APA/AFP/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT Zahlreiche Festnahme bei Protesten in ganz Frankreich