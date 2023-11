Prozess um Ermordung von Lehrer Samuel Paty startet in Paris

Drei Jahre nach dem Mord an dem Lehrer Samuel Paty in Frankreich beginnt am Montag vor einem Jugendgericht in Paris der Prozess gegen sechs Schüler, die mit der Bluttat etwas zu tun gehabt haben sollen. Am 16. Oktober 2020 war der 47-jährige Geschichtslehrer Paty in einem Pariser Vorort von einem Angreifer getötet und dann enthauptet worden. Das Verbrechen wurde als islamistisch motivierter Terrorakt eingestuft und löste international Entsetzen aus.

