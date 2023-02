Putins durchkreuzter Plan

Ein Regimesturz sollte am 24. Februar nur der Anfang sein. Wladimir Putins finales Ziel ist die Schaffung einer neuen Weltordnung. Damit ist er gescheitert - vorerst. Eine Bilanz.

Ausgerechnet am "Tag des Sieges" sieht Wladimir Putin wie ein Verlierer aus. Der Wind zurrt am dünnen Haar und am Redemanuskript. Der Präsident verblättert und verhaspelt sich. Russland habe keine Wahl gehabt, sagt er, als sich in der Ukraine zu verteidigen. Man sei der Nato und dem "Naziregime" in Kiew zuvorgekommen. Kein Wort vom Sieg. An diesem 9. Mai, an dem sich Russland an die eigenen Heldentaten im Weltkrieg erinnert, spricht Putin von Tod und Verlust. Das "Hurra!" am Ende ...