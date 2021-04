Rechtsexperte über Privilegien für Geimpfte: "Es geht nicht um Urlaubsreisen oder wilde Partys"

Dürfen die Corona-Beschränkungen für Geimpfte gelockert werden? Ja, müssen sie sogar, sagt Jurist Stefan Huster.

Die Rückkehr zur Normalität ist das, was sich viele Menschen von einer Coronaimpfung erhoffen. Knapp 800.000 Menschen in Österreich sind bereits vollständig geimpft, in Deutschland sind es mehr als sechs Millionen Bürgerinnen und Bürger. Doch nach dem Piks ändert sich für diese Menschen erst einmal nichts. Die Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren und Verbote gelten auch für Geimpfte. Ist das gerecht - und vor allem rechtens? Der Bochumer Verfassungsrechtler Stefan Huster bezweifelt das.

Herr Huster, ist es aus juristischer Sicht zulässig, ...