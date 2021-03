Regierungskrise in Slowakei: Gesundheitsminister geht

Der slowakische Gesundheitsminister Marek Krajci, nominiert von der größten Regierungspartei Gewöhnliche Menschen und unabhängige Persönlichkeiten (OLaNO), hat seinen Rücktritt erklärt. Er wolle mitten in der seit Tagen schwelenden Regierungskrise im Land "keine Obstruktionen" machen, sagte der 46-jährige am Donnerstag vor Journalisten in Bratislava. Zwei liberale Juniorpartner der Vier-Parteien-Koalition hatten dies gefordert.

SN/APA (AFP)/PETER LAZAR Streit um Sputnik löste Regierungskrise aus