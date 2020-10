Richterin Amy Coney Barrett: Fundamentalistin in der Robe

Die Republikaner wollen Amy Coney Barrett zur Richterin im Supreme Court machen. Doch die tiefe Religiosität der Juristin befeuert Zweifel an ihrer Unabhängigkeit.

In langen roten Roben und mit weißen Hauben erschien rund ein Dutzend Frauen vor dem Gebäude des amerikanischen Höchstgerichts, dem Supreme Court. Die ungewöhnlich gekleideten Frauen protestierten gegen die Nominierung der 48-jährigen Amy Coney Barrett zur Verfassungsrichterin und Nachfolgerin der Feministen-Ikone Ruth Bader Ginsburg.

Die in Rot gehüllten Frauen sind eine Anspielung auf den Roman "A Handmaid's Tale", zu Deutsch "Der Report der Magd", von Margaret Atwood. In dem Buch kommen christliche Fundamentalisten durch einen Putsch an die ...