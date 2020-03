Rumäniens Parlament spricht Regierung Orban II Vertrauen aus

In einem präzedenzlosen Schnellverfahren hat Rumäniens Parlament der alten und neuen liberalen Minderheitsregierung unter Premierminister Ludovic Orban am Samstag das Vertrauen ausgesprochen. Der plötzliche Konsens unter den ansonsten völlig antagonistisch positionierten Fraktionen ist vor allem auf den Shutdown zurückzuführen, der der Legislative in Bukarest aufgrund der Coronakrise droht.

SN/APA (AFP/Archiv)/DANIEL MIHAILES Das Kabinett Orban II wurde mit überwältigender Mehrheit bestätigt