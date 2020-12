Rumäniens Regierungschef nach Wahlniederlage zurückgetreten

In Rumänien hat Regierungschef Ludovic Orban am Montagabend die Konsequenzen aus der überraschenden Wahlpleite seiner liberalen Partei bei der Parlamentswahl vom Vortag gezogen und seinen Rücktritt bekannt gegeben. Er habe nicht vor, sich an das Amt des Ministerpräsidenten zu klammern, zumal die Verhandlungen zur Bildung einer Regierungskoalition schon in den kommenden Tagen anstünden, sagte Orban in einer TV-Ansprache.

SN/APA (AFP)/DANIEL MIHAILESCU Ludovic Orban muss nach der Wahlniederlage den Hut nehmen