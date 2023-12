Russland wählt am 17. März neuen Präsidenten

Russland wählt am 17. März einen neuen Präsidenten, und vermutlich wird Wladimir Putin im Amt bestätigt werden. Der Föderationsrat, das Oberhaus des Parlaments, stimmte am Donnerstag für den vorgeschlagenen Wahltermin im Frühjahr. Dessen Bekanntgabe ist eine Formsache. Sie ebnet den Weg für die in Kürze erwartete Ankündigung Putins, für eine weitere sechsjährige Amtszeit zu kandidieren. Der 71-Jährige hat keinen ernsthaften Rivalen.

BILD: SN/APA/AFP/POOL/ALEXEY NIKOLSKY Präsident Wladimir Putin wird bei Wahl vermutlich im Amt bestätigt