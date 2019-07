Russland will Beziehungen zur Ukraine wiederherstellen

Russlands Präsident Wladimir Putin will die Beziehungen zum Nachbarland Ukraine wiederherstellen. Während eines Treffens mit dem prorussischen ukrainischen Politiker und Unternehmer Viktor Medwedtschuk in Sankt Petersburg erklärte Putin am Donnerstag, zu diesem Zweck er sei bereit, mit "jeder politischen Partei" in der Ukraine zu sprechen.

SN/APA (AFP)/MIKHAIL KLIMENTYEV Russland und die Ukraine wollen sich einander wieder annähern