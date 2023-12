Satellit - Südkorea verhängt Sanktionen gegen Nordkorea

Südkorea hat Nordkorea wegen des Starts seines ersten militärischen Aufklärungssatelliten in der vergangenen Woche mit neuen Sanktionen belegt. Das Außenministerium in Seoul nannte am Freitag elf Nordkoreaner, die auf eine Schwarze Liste gesetzt wurden. Demnach handelt es sich unter anderen um fünf Personen einschließlich Mitarbeitern der staatlichen Luft- und Raumfahrtbehörde NATA, die in Verbindung mit der Satelliten- und Waffenentwicklung ihres Landes stehen.

BILD: SN/APA/AFP/KAZUHIRO NOGI Elf Nordkoreaner auf Schwarze Liste gesetzt