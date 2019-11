Saudi-Arabien führt Gespräche mit Houthi-Rebellen im Jemen

Saudi-Arabien führt nach eigenen Angaben Gespräche mit den Houthi-Rebellen im Jemen, um ein Ende des Krieges in dem Land zu erreichen. "Wir hatten seit 2016 einen offenen Kanal mit den Houthis und setzen diese Gespräche für Frieden im Jemen fort", sagte ein ranghoher saudi-arabischer Beamter am Mittwoch vor Journalisten in Riad.

Es war die erste offizielle Bestätigung eines Dialogs zwischen beiden Seiten. Weitere Details zu den Gesprächen nannte der saudi-arabische Beamte nicht. Die Houthi-Rebellen äußerten sich zunächst nicht. Im Jemen herrscht seit 2015 Krieg zwischen den von Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen arabischen Staaten unterstützten Truppen von Präsident Abed Rabbo Mansur Hadi und den Houthi-Rebellen, hinter denen der Iran steht. Am Dienstag hatte die international anerkannte Regierung Hadis mit Unabhängigkeitskämpfern aus dem Süden des Landes ein Abkommen zur Machtteilung unterzeichnet. Hadi und der Anführer des Übergangsrats des Südens (STC), Aidarus al-Subeidie, nahmen dazu an einer Zeremonie in Riad teil. Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman sprach von einer "neuen Phase der Stabilität im Jemen". Quelle: Apa/Ag.