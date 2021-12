Schlappe für Fatah bei Kommunalwahl im Westjordanland

Bei der ersten Runde einer Kommunalwahl im Westjordanland hat die gemäßigte Fatah-Bewegung des Palästinenserpräsidenten Mahmoud Abbas schlecht abgeschnitten. Weniger als 30 Prozent von insgesamt 1.503 Sitzen in 154 Gemeinderäten seien an Kandidaten von Parteien gegangen, darunter auch die Fatah, teilte die Zentrale Wahlkommission am Sonntag mit. Über 70 Prozent gingen an unabhängige Kandidaten. Die im Gazastreifen herrschende, mit Fatah rivalisierende Hamas boykottierte.

SN/APA/AFP/ABBAS MOMANI Abbas: 86, wahlmüde, unebliebt