Schwarzmeerküste in Bulgarien: Wo Geflüchtete und Urlauber nebeneinander im Hotel wohnen

An der bulgarischen Schwarzmeerküste verbrachten Ukrainer, Russen und Westeuropäer noch im vergangenen Jahr unbeschwerte Sommertage. Jetzt leben die einen als Geflüchtete dort, wo die anderen Urlaub machen. Kann das gut gehen?

Das Lied ist ihre Zuflucht. Eine Melodie erfüllt die Hotellobby im Paradise Blue. Die Klavierspielerin Svitlana Konoplyova verleiht dem Stück eine sanfte Schwermut. Vielleicht ist diese Musik einer ukrainischen Komponistin ein wenig zu traurig für ihr Publikum, das einen unbeschwerten Sommerabend in Albena am Schwarzen Meer verbringt. Die meisten Hotelgäste, die in Strandkleidern und Badeshorts an der Bar gegenüber einen Wodka Lemon bestellen, nehmen Svitlana Konoplyovas Klavierspiel kaum wahr. Manche setzen sich aber auch ein paar Minuten auf die Sessel ...