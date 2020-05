Seehofer und Söder besuchen Grenzübergang Salzburg-Freilassing

Mitten in der Debatte über Sinn und Zweck der Corona-Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Österreich will sich der deutsche Innenminister Horst Seehofer am Montag (14.30 Uhr) am Übergang Salzburg-Freilassing ein Bild von der Situation machen.

SN/robert ratzer Grenzübergang Salzburg-Freilassing.