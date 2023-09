Selenskyj: Russlands Aggression bedroht auch andere Staaten

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland vor den Vereinten Nationen vorgeworfen, mit seiner Aggression auch viele andere Staaten zu bedrohen. Moskau greife die Ukraine nicht nur militärisch an, sondern nutze auch andere Instrumente als Waffen - "und diese Dinge werden nicht nur gegen unser Land eingesetzt, sondern auch gegen Ihres", sagte Selenskyj am Dienstag bei der UNO-Generaldebatte in New York an die Adresse der Mitgliedstaaten.

BILD: SN/APA/AFP/BRYAN R. SMITH Russland setzt Lebensmittelpreise als Waffe ein