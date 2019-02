Senegals Präsident Sall in erster Wahlrunde im Amt bestätigt

Senegals Staatschef Macky Sall ist bereits in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl im Amt bestätigt worden. Laut dem vorläufigen Endergebnis erhielt Sall bei der Wahl am vergangenen Sonntag 58,27 Prozent der Stimmen, wie die Nationale Wahlkommission am Donnerstag in Dakar mitteilte.

/APA (AFP)/SEYLLOU Sall wurde ins Amt gewählt