Sicherheitsexperte Peter Neumann: "Wäre die Ukraine nur auf Europa angewiesen, wäre sie jetzt russisch"

Russlands Raketen auf die Ukraine haben die europäische Friedensordnung zertrümmert. Der Westen muss sich neu aufstellen - doch gelingt das?

Mit dem 24. Februar hat sich Russland endgültig aus der europäischen Sicherheitsordnung verabschiedet. Was folgte, ist die von Deutschlands Kanzler Olaf Scholz beschworene Zeitenwende: ein Europa, das massiv in seine militärische Aufrüstung investiert und Waffen an die Ukraine liefert. Die Zeichen stehen auf Konfrontation. Und diese werde auch nach Wladimir Putin nicht enden, sagt Peter Neumann, Professor für Sicherheitsstudien am King's College London.

Warum hat Europa so lange von Russland und den Ideologien, die dort vorherrschen, weggeblickt? Peter ...