Silvio Berlusconi dient vielen als Vorbild

Sein politisches Vermächtnis ist dürftig. Seine Methoden aber wurden zum Standard des Machterhalts.

Niemand prägte Italien in den vergangenen Jahrzehnten stärker als er. Niemand seit 1945 hielt sich länger an der Macht. Wohl niemand auch hat dem Land mehr geschadet, hat die Kulturnation unter einer medialen Glitzer- und Glamourmacht begraben, Wirtschaft und Finanzen zerrüttet, die Moral verrotten lassen - und trotzdem überschlug sich am Montag die politische Welt in Rom von links bis rechts in Hommagen an Silvio Berlusconi, der im Alter von 86 Jahren in Mailand gestorben ist. Kein Zweifel, dieser Mann ...