Spanien spricht schon vom Ende der Pandemie

Premier Pedro Sánchez mahnt zu einem neuen Umgang mit dem Virus. Am Montag berät er mit dem deutschen Kanzler Olaf Scholz, auch zur Pandemie. Doch in Berlin ist man vorsichtiger.

Wer aus der deutschsprachigen Welt in die spanische Hauptstadt reist, reibt sich verwundert die Augen: Das Leben pulsiert in den Ausgeh- und Einkaufsvierteln, als ob es kein Corona und kein Omikron gäbe. Niemand verlangt in Madrid einen Gesundheitsnachweis beim Eintritt in Cafés, Bars, Restaurants oder Theater. Hunderttausende Kinder drücken nach den Winterferien die Schulbank - ohne jegliche Testpflichten für Schüler und Lehrer.

Zugleich sorgt Spaniens sozialistischer Regierungschef Pedro Sánchez mit der Ankündigung eines Strategiewechsels für Wirbel. Es sei ...