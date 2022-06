Spitzelstaat: Russlands neue Denunzianten

Unter Stalin war Denunziantentum eine Massenerscheinung und hat nun wieder System. Ziel sind Kritiker der "Kriegsspezialoperation".

Sie habe den Mann danach gesehen, bei einer Volkstanzveranstaltung. "Unsere Stadt ist klein, hier kennt jeder jeden", erzählt Vera. "Ich habe ihm in die Augen geschaut, er hat keinerlei Regung gezeigt."

Vera Iwanowa (Name und persönliche Daten geändert), Tanzlehrerin in einem nordrussischen Kreiszentrum, muss 30.000 Rubel, also etwa 500 Euro oder ein gutes Monatsgehalt, Bußgeld zahlen. Sie soll die russische Armee und deren Einsatz in der Ukraine verunglimpft haben. Vera hatte einen Post ins Sozialnetz Odnoklassniki gestellt, in ...