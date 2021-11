Jedem Staatschef steht beim Weltklimagipfel drei Minuten Redezeit zur Verfügung. Doch manche genehmigen sich ungeniert drei- bis viermal so viel Zeit für ihre Ansprache.

Wer eine Konferenz für weltweiten Klimaschutz abhält, muss mit gutem Beispiel vorangehen. Folgerichtig wird auf dem Tagungsgelände in Glasgow, das die 26. UN-Klimakonferenz beherbergt, auf heißes Wasser zum Händewaschen verzichtet, erhalten Hungrige Fish and Chips in Behältern aus Pappe statt Styropor und trinken alle ihr Wasser aus wiederbefüllbaren Flaschen.

Und was macht Premierminister und Gastgeber Boris Johnson? Er plant seine Rückreise nach London - und zwar per Privatjet, einem Airbus A321.

Seit das Vorhaben ruchbar wurde, ...