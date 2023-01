Biden und die Dokumenten-Affäre: Ein peinliches Eigentor

US-Präsident Joe Biden verteidigt die Aufbewahrung geheimer Regierungsunterlagen in der Garage seines Privathauses. Dabei klingt er wie sein Vorgänger Donald Trump.



Standpunkt SN

Das Eingeständnis kam spät. Es sei ein Fehler gewesen, dass Joe Biden "versehentlich" eine geringe Zahl geheimer Regierungsakten aus seiner Zeit als Vizepräsident in privaten Räumen aufbewahrt habe. Dies schrieb am Donnerstag ein Anwalt des Weißen Hauses in einer schriftlichen Stellungnahme.

Den politischen Schaden, den die Dokumentenaffäre anrichten wird, kann eine solche Stellungnahme aber nicht beheben. Denn erstens sieht sich nun auch Biden mit einem Sonderermittler konfrontiert, der im Namen des Justizministeriums mögliche Gesetzesverstöße untersuchen wird. Justizminister Merrick ...