Der erste Entwurf für die Abschlusserklärung liegt vor. Reicht er aus, um die Erderwärmung zu begrenzen?

Die Katze ist aus dem Sack. Großbritannien hat als Gastgeber der UN-Klimakonferenz in Glasgow einen ersten Entwurf für die Schlusserklärung vorgelegt.

Nun müssen die Vertreter der mehr als 190 Staaten der Welt zustimmen - oder nicht. Die Spielregeln verlangen Einstimmigkeit. Premier Boris Johnson wird in Glasgow erwartet, um Druck zu machen.

Das Dokument ist nur sieben Seiten lang. Es bleibt in vielen Bereichen vage. Daten sind nicht genannt.

Und trotzdem: Die Tendenz stimmt.

Der Entwurf ...