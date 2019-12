Der Kreml streitet alles ab. Er streut Nebel, um eine Aufklärung zu vereiteln. Aber offenbar deckt Moskau Auftragsmorde in der EU.

Wie zuvor bei zwei Fällen in Großbritannien gibt es jetzt auch bei einem Anschlag in Berlin starke Verdachtsmomente dafür, dass staatliche Stellen in Russland die Drahtzieher des Attentats gewesen sind. Die russische Führung lässt demnach auf dem Territorium von NATO- ...