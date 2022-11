Russischer Terror gegen Zivilisten hat System

Das russische Militär erleidet in der Ukraine eine Niederlage nach der anderen. Was dazu geführt hat, dass Russlands Präsident Putin die Strategie geändert hat und nun die zivile Infrastruktur des Landes ins Visier nimmt. Seit Wochen zerstören Raketen Kraftwerke, Stromleitungen und die Wasserversorgung. Der Widerstand der Bevölkerung soll so im Winter gebrochen werden.

Putin geht es darum, die Ukraine als eigenständiges Land und Volk zu vernichten. Von diesem Kriegsziel ist er keinen Millimeter abgerückt und um das zu ...