Die britische Premierministerin hat sich und das Land aus eigenem Verschulden in eine Sackgasse manövriert.

Am Tag danach überschlug sich die Presse fast in ihren Untergangsszenarien. Von Apokalypse war die Rede, einem beispiellosen sowie blamablen Chaos und von der schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg sowieso, nachdem der zwischen London und Brüssel ausgehandelte Brexit-Deal am Dienstagabend vom Parlament regelrecht zerfetzt wurde.