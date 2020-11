Dass Donald Trump seine Niederlage durch den Stopp der Auszählung von Briefwahlstimmen verhindern will, entspringt der gleichen Logik, mit der er glaubt, die Pandemie verschwindet, wenn nicht mehr auf COVID-19 getestet wird.

Die Geschichte hätte sich keine schönere Ironie ausdenken können. Ausgerechnet die schwarzen Wähler in Georgia und Pennsylvania besiegeln das mutmaßliche Ende eines Präsidenten, der schamlos mit Rassismus Politik gemacht hat. In den bevölkerungsreichen Metropolen von Atalanta und Philadelphia trotzten sie allen Einschüchterungsversuchen, Schikanen und gaben inmitten einer Pandemie in Rekordzahl ihre Stimmen ab.

Amerika verfolgt in Echtzeit, wie die Auszählung dieser Wahlbezirke Joe Biden in Zeitlupe an dem Amtsinhaber vorbeiziehen lässt. Seine Ausrufung zum "gewählten Präsidenten" ist nur ...