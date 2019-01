Die Europäische Union ist Kummer mit ihrem Mitgliedsland Ungarn gewohnt. Ministerpräsident Viktor Orban missachte Grundwerte der EU, heißt es in Brüssel. Inzwischen entsteht auch in der NATO der Eindruck, dass kein Verlass sei auf das Mitgliedsland Ungarn. Orban strebe danach, sein Land "neutral" zu halten "wie Österreich", klagen Stimmen in der US-Regierung.



Sollte der jüngste Bericht des "Wall Street Journal" zutreffen, muss man das Verhalten der ungarischen Regierung als alarmierenden Affront für Washington bewerten. Budapest blockiert offenkundig mit seinem Veto nicht nur die Arbeit des NATO-Ukraine-Rats. Es widersetzt sich auch dem Druck der USA, den Einfluss Russlands und Chinas in Europa zu begrenzen. Orban hat ja eine enge Beziehung zu Kremlchef Wladimir Putin; und er setzt zusehends auf eine enge Kooperation mit dem finanzstarken China.



Beobachter, die bereits ein "Ende des Westens" befürchten, können sich bestätigt fühlen. Innerhalb der EU gibt es neue Spannungen zwischen West und Ost - wegen der Migrationsfrage oder wegen der Haltung zu Russland. Auch die Atlantische Allianz verliert an Schlagkraft. US-Präsident Donald Trump hat mehrfach die Beistandsverpflichtung der NATO in Frage gestellt. Wichtige Alliierte wie die Türkei (in Sachen Syrien) oder Ungarn (im Umgang mit Amerikas globalen Rivalen) gehen zusehends eigene Wege.



Kein Zweifel: Die westlichen Institutionen sind in einem jammervollen Zustand. Muss man Ministerpräsident Orban wirklich daran erinnern, dass sein Land als NATO-Mitglied, anders als das bündnisfreie Österreich, nicht "neutral" bleiben kann im Verhältnis zu Russland? Weiß er wirklich nicht, dass Russland und China darauf bedacht sind, die Europäische Union zu spalten?